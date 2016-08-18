Bankalar Üzerine Yaşanan Siber Saldırılar İleri Güvenlik Sistemlerine Olan İhtiyacın Altını Çiziyor

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Kaynak: Emily Lin

Geleneksel olarak bankalar bütçelerinin çoğunu güvenlik alanında video görüntüleme ekipmanlarının devamlılığı, operasyonu ve satın alımı ile ilgili alana tahsis etmektedirler. Bugünün suçlularının artık maske takmalarına ve silah kullanmalarına gerek olmuyor, onlar sistem içinde ve dışında parmak ucuyla yürüyebilmektedirler, birçok durumda da internet kullanırken yakalanmıyorlar da.

Bugün dünyada bankacılık, öncekinden hiç olmadığı kadar farklı bir durumdadır. Hem internet hem de akıllı telefonlar tarafından sağlanan teknolojilerle giderek artan sayıda insan ve şirket bankacılık işlemlerini bir bankada sıraya girmektense çevrimiçi olarak dijital bankacılık üzerinden sürdürmeyi seçmiş bulunmaktadır.

2015 yılında BBA adlı İngiliz bankacılık sektörü için bulunan ticaret birliğinin yayınladığı rapora göre bankacılık endüstrisi 2014 yılında endüstri çapında şube işlemlerinde altı birimlik bir azalma tecrübe etti. Öte yandan internet bankacılığı ve özellikle mobil bankacılık kullanımda büyük bir artış tecrübe etti. Bu rapor ayrıca yaklaşık olarak toplam 3,2 milyar $ değerinde bir para transferinin her hafta banka uygulamaları tarafından sürdürüldüğünü ortaya çıkarmaktadır.

Bankalara Siber Saldırılar Artışta

Dijital bankacılık üzerine olan bu yükselen talebe cevap verebilmek için bankalar giderek internet merkezli servislerini ve online veri depolama hizmetlerini kullanıyorlar. Fakat dijital bağlantılarda meydana gelen bu gelişmeler banka ağ sistemlerine girerek büyük fayda sağlayan suçlular için etkili bir hedef haline geldi.

Açıkça görülüyor ki bu tip ataklar giderek artmaktadır. Websense Güvenlik Laboratuvarları adlı siber güvenlik şirketi yakın zamanda ilan ettiğine göre finansal servis kurumları üzerindeki atak kazaları diğer endüstri kollarından tam olarak dört kat daha fazla yaşanmıştır. Bu da haberlerde ilan edilmiştir.

2015 yılında, Kaspersky Laboratuvarının ilan ettiği üzere çok uluslu siber suç takımı son iki yıllık süreçte tam olarak bir milyar dolarlık bir rakamı çalabilmişlerdir. Bu kişiler ABD, Rusya ve Japonya dâhil olmak üzere 300 ülkede 100 bankanın heklenmesiyle yapılabilmiştir.

HSBC’nin çevrimiçi bankacılık sistemi siber saldırıların ana hedefi haline geldiği zaman geçen yıl başka bir konu da gündeme geldi. Hizmet Engelleme Servisi (DoS) aracılığıyla bütün web sitede yayılarak trafiği çok yoğun şekilde arttırdı ve hizmet dışı bıraktı. Ortak suçlular tarafından ortak olarak kullanılan bir sistemi heklemede avantaj yaratan bu tarzda sistem çevrimdışı yapılmakta ve müşteriler için kullanılamaz hale getirilmektedir.

Bu saldırıların ulaştığı yerler giderek daha fazla şekilde artmaktadır. Modern suçlular artık sadece bankadaki parayı değil aynı zamanda bankanın ve müşterilerinin de güvenli verilerini hedeflemektedir. Hekleme noktasında bir sonraki hedef olabilecek diğer yerleşimler ve perakendeciler dâhil olmak üzere müşteriler de bu modern suçluların bankadan ele geçirdiği bilgilerle heklenebilmektedir.

İleri Bankacılık Güvenlik Çözümlerinin Önemi

Bugünün bankaları iki taraftan hem fiziksel hem de dijital olarak meydan okumalarla yüzleşmektedir. Bu yüzden bankalar ve güvenlik şirketleri bu bütün iki taraflı tehlikeyi ortadan kaldırabilecek çözümlerin öneminin son derece farkındadırlar. BT ve fiziksel güvenlik bu kurumlar için de içeriden ve dışardan olmak üzere güvenlik sağlayan güvenlik sistemlerinin tasarımında da çok önemli etmenlerden olacaktır.