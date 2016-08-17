Ev için İnterkomlar: Yeni İmkânlara Açılan Kapılar

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Kaynak: a&s International

Senelerdir var olan konut interkomları sayesinde ev sahipleri ziyaretçilerin kimliğini kontrol edebilmekte ve gelen kişilerin tanınıp tanınmadığı ortaya çıkmaktadır. Bugün interkom sistemleri giderek fonksiyonunu genişleterek bina kompleksi içinde bulunan kişilerin bilgileri paylaşabilmesine imkan tanımakta ve üçüncü araçlarla entegrasyon kurabilmekte ve akıllı telefonlarla uzaktan kontrol de edilebilmektedir. O yüzden birçok interkom bayisinin de ev araçlarının ve kapının rahatlıkla kontrol edilebildiği kendi interkom akıllı ev sistemlerini görücüye çıkardığını söyleyebiliriz.

İnterkomlar geçmiş on yıllar içinde değişim ve evrime uğradı, analog audio temelli interkomlar giderek zamanla dijital audio, video ve veri sinyali gönderilmesine imkân tanıyacak yapıya geldi. Fermax şirketinin Marka Menajeri Elena Ravello’nun aktardığı üzere “İnterkomlar giderek tasarım, yükleme ve özellikler bakımından değişimler yaşadı: daha az kabloyla birlikte daha kolay yüklenebilmekte, her tür insana uygun evrensel kullanımıyla, farklı tasarım seçenekleriyle daha dayanıklı ve gündelik hayata daha konforlu bir şekilde uyum sağladı.” Ravello ayrıca “Şimdi interkomlar ev, bina ve işyerlerimizin temel parçalarından biri haline geldi. ”dedi.

Bugün giderek daha fazla sayıda bina ve konut özellikle apartman kompleksleri IP temelli interkomlara geçiş yaptı. Böylelikle ölçeklenebilir, entegre olabilen ve daha fazla sayıda işlemi aynı anda yapabilen bu sistemler kullanıcılar için önemli olmaktadır. Infiniteplay CEO’su Flavio Miozzo’ya göre “IP temelli interkomlar ilerde analog olanların yerine tamamen geçecektir.” Miozzo ayrıca “Dijital veri geçişi akıllı fonksiyonlara izin vermektedir. Bunlar özellikle arama bilgisini gösterme, kullanıcılar arası bilgi değişimi sağlama, uyarlanabilir kullanıcı dostu ara yüzü gibi özelliklerdir.

Amroad Teknoloji’de Proje Menajeri olan Chih-Heng Wang’a göre “Bizim sistemimiz Oturum Başlatma Protokolüne (SIP) uygun olarak tasarlandı. Mühendislerimiz herhangi bir uygunluk problemi olmadan altyapıyı kolaylıkla genişletebilirler. Ayrıca SIP temelli sistem IP temelli üçüncü parti araçlarla ve sistemlerle de anlayabilmektedir. Özellikle mobil araçlarla interkom sistemin uzaktan kontrolü giderek popülerlik kazanmakta ve IP bütün bunları mümkün kılmaktadır.” Commax Ortadoğu ve Hindistan Bölge Müdürü Jason Yeo da konuyla ilgili şöyle konuştu: “Bugünlerde insanlar evlerinin dışındaki ziyaretçileri kontrol etmek istiyorlar ve bütün bunlar akıllı telefon talepleriyle ilişkili durumdadır. İnsanları akıllı telefonlarından birçok şeyi görmek ve kontrol etmek istiyorlar.”

Comelit Ortadoğu ve Amerika Bölge Menajeri Pierluigi Monticelli şöyle konuştu: “İnterkomlar akıllı telefon ve tabletler yoluyla giderek dönüşüm geçirmekte ve salonumuzdaki büyük ekranlardan ceplerimizde küçük ekranlara geçiş yapmaktadır.”

Ev Tipine Göre Talepler

İnterkom sistemleri için talepler, ev tiplerine göre değişim göstermektedir. Bireysel evler, küçük apartmanlar, apartman kompleksleri için insanlar farklı özellik ve fonksiyon talep etmektedir. Bütün bunlar da onların bulundukları yerdeki gerçeklerine yönelik olmaktadır. Evden eve en önemli talep dışarıda kim olduğunu görebilmek ve içeriyi gözlemleyebilmektir. Fakat giderek fazla sayıda insan bunu kendi tarzında yapmak istiyor.

Dahua Teknoloji Ürün Müdürü Yang Liu konuyla ilgili “Bizim villa sistemimiz IP teknolojiye bağlı olmakta ve yüksek çözünürlüklü olmaktadır. Kamera 100 derecelik bir açıda çalışmaktadır. Diğer temel fonksiyonlardan farklı olarak, ev sahipleri bazı ileri ve karmaşık taleplerde bulunuyorlar. Odadan odaya iletişim, diğer aile üyeleri için mesaj bırakmalar buna örnek gösterilebilir. Bayiler de müşterilerin bu taleplerine uygun şekilde tasarım geliştiriyorlar.” diye konuştu.

Küçük Apartmanlar

Burada esas odak noktası, konutun diğerleriyle olan etkileşimidir. Bu da farklı bölümlerde veri paylaşımı amaçlı ve güvenlik üniteleriyle ilgilidir. Mesela lobiye, garaja ve asansör holüne kurulan kameralar interkom ile bağlantı kurabilir ve oturanlar kimin geldiğini görebilir. Yeo’ya göre “İnsanlar video görüntüleme ve sensör entegrasyonu konusunda çok hevesli durumdalar. İnsanlar giderek güvenlik istasyonu ve lobiyle iletişim kurmak istiyorlar ve güvenlikten evlerinin ve çevresinin güvenlik statüsünün kontrolünün yapılmasını bekliyorlar.” Wang da konuyla ilgili “Bireysel evlerden küçük apartmanlara geçiş yaptığımızda Amroad giderek bu evler ve çevresi arasındaki iletişime ve etkileşime odaklanılması gerektiğine inanmaktadır.” dedi. Ayrıca “Konutlar interkomlar yoluyla çevrelerini kontrol edebilir ve bilgi toplayabilir. İnterkomların etkileşimi sayesinde de birbiriyle etkileşim kurup bilgi paylaşabilirler.” diyerek konuyu vurguladı.

Geniş Apartman Kompleksleri

Geniş apartman kompleksleri için binlerce olmasa da yüzlerce araç sitede bulunmaktadır. IP sistemleri ölçeklenebilir olduğundan ve gelecek potansiyeli taşıdığından en ideal durumdadır. Miozzo, “IP teknoloji iç ve dış parçaların kullanımına ilişkin bir sınırlama getirmemektedir.” dedi. Bu interkom kısımlarını yönetebilmek için güçlü bir merkezi yönetim gerekmektedir. Böyle bir sistem, sistem yöneticisinin sakinlere mesaj gönderebilmesine ve bütün interkomlarda bir kerede güncellemeler yapabilmesine imkan sağlamaktadır. Wang konuyla ilgili, “Geniş apartman komplekslerine göre sadece İnterkomların kabiliyetini tartışmak yeterli değildir. Kendi Topluluk Yönetim Merkezimiz her aracın statüsünü sürdürmekte ve kontrol etmektedir. Amroad araçlar arası iletişimi, kontrol topluluk güvenliğini yönetebilmekte ve yangın söndürme sistemleri, otopark sistemleri ve denetleyici kontrol sistemleri gibi diğer yönetim sistemleriyle de uyumlu çalışabilmektedir.” dedi.

Coğrafi Bölgeye Göre Talepler

Talepler aynı zamanda bölgeye göre de farklılık göstermektedir. Kültürlere, hayat tarzına ve bölgedeki iklimsel özelliklere bağlı olarak insanlar farklı interkom ihtiyaçlarına sahiptir.

Kuzey Amerika

Kuzey Amerikalı kullanıcılar kullanım kolaylığı kadar fonksiyonlara da odaklanmaktadır. Liu’ya göre “Kibar bir tasarım kullanıyoruz ve sistemin kolay kurulum ve kullanımını sağlama alıyoruz. Yeni video interkomlarımız iPhone 6 ile benzer boyutta üretilmiştir ve yüksek çözünürlük, kablosuz özellikte olup, PoE desteğine sahiptir. Mobil uygulamalarla da çalışmaktadır.

Avrupa

Kullanıcıların çoğu bu kıtada daha gelişmiş çözümler aramalarına rağmen hala iç ve dış kısımlarıyla birlikte basit interkom sistemlerini kullanmaktadır. Yeo, “Konutlarda interkom talepleri giderek artmaktadır. Hala önemli sayıda kişi —yaklaşık %90—iç ve dış sistemlerle beraber basit interkomları kullanmaktadır. Bu yüzden, bugünlerde insanlar akıllı telefon entegrasyonunu ve hafızayı güvenlik sebepleriyle tercih etmektedir.

Ayrıca, Avrupa için kumlu hava koşulları, eriyen karlar da önemli bir problem olmaktadır ve interkom üniteleri özellikle dışarıda konuşlananlar giriş kontrolü için test edilmelidir. Ayrıca, kullanıcılar dışarıdaki koşullardan bağımsız olarak ziyaretçileri tanımlamak için yüksek resim kalitesi talep etmektedir. Wang konuyla ilgili şöyle diyor; “Rüzgâr geçirmez burada önemli oluyor. Ayrıca yoğun ışıklı ortamlarda yüksek kaliteli iletişim sağlayabilmek için geniş dinamik açılı kamera sensörlerinin adapte edilmesi de gereklidir.”

Asya Pasifik

Asya Pasifik’te insanlar genellikle büyük apartman komplekslerinde yaşıyorlar ve giderek IP interkomların faydalarını fark etmeye başladılar. Yeo, “İnterkom sistemleri pazarda giderek artıyor. Özellikle, insanlar basit analog interkom sistemlerinden ziyade daha biricik ve yüksek kaliteli ürünlere sahip olmak istedikçe IP sistemleri Çin’de büyüyor.” diyerek sözlerini noktaladı.