ISAF’da Olmak Bir Ayrıcalıktır

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ISAF’TA HEYECAN DORUKTA

Güvenlik, Bilgi Güvenliği ve Bina Otomasyon sektörlerini kapsayan Uluslararası ISAF Fuarları, 20.kez 29 Eylül – 2 Ekim 2016 tarihlerinde sektörü tekrar bir araya getirmeye hazırlanıyor. Güvenlik Sistemleri, Bilgi Güvenliği ve Akıllı Binalar hakkında tüm ürün ve hizmetler bir arada bulunacak. Katılımcılarının çıkan yeni ürünlerini sergileyecekleri ilk yer olan ISAF, bu sene de sektörü ilkler ile buluşturmanın heyecanı içerisinde.

Fuarcılık alanında örneğine az rastlanır muazzam bir büyüme yaşayan ISAF’ta, fuara az zaman kalmasıyla birlikte 9. ve 10. Hollerin tamamı doldu. Katılımcı ve ziyaretçi yoğunluğunun geçen yıllara oranla giderek arttığı ISAF Fuar’larında pek çok ülkenin sektör profesyonelleri bir araya gelerek işbirlikleri ve alım satım görüşmeleri yapma fırsatı bulacaklar.

SEKTÖR HAKKINDA HERŞEYİ BULABİLECEĞİNİZ TEK PLATFORM

Mevcut fuar hollerine sığamayan ISAF’ın büyümesine devam etmesini sağlamak amacıyla, 2015 yılı fuarlarında yeni bir yapılanmaya giren ISAF Fuarları, gelen olumlu bildirimler neticesinde bu sene de aynı düzen ile devam edecek.

ISAF FUARLARI 29 Eylül-02 Ekim 2016 (İFM-İstanbul Fuar Merkezi – Hol 9-10-11)

• ISAF Security 20.Uluslararası Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri, Ekipmanları ve RFID Fuarı

• ISAF IT Security 5.Uluslararası Bilgi ve Ağ Güvenliği Fuarı

• ISAF Smart Home 5.Uluslararası Akıllı Binalar ve Bina Otomasyonu Fuarı

11.HOL İÇİN ÖZEL AVANTAJLI KATILIM İMKÂNLARI

Sektördeki bayilerin, uygulayıcıların ve hatta büyük ölçekli kullanıcılarının ürün seçme ve satın alma kararlarını verdikleri; sektörün iş ve ticaret merkezi olan, birçok firmanın sektördeki ilk adımlarını atarken katıldığı ISAF Fuarı’nın bu geleneksel özelliğini daha geniş alana yaymak için, 2016 yılında 11.hol için özel avantajlı katılım imkânları hazırlanmıştır. 9. ve 10. Hollerin dolmasıyla birlikte ISAF, 11. hol için cazip fiyat avantajları sunuyor. ISAF’ın ayrıcalığından ve cazip fiyatlarından yararlanmak için siz de yerinizi alın.

ISAF FUARLARI’NA 8 ÜLKEDEN GELECEK ALIM HEYETLERİ ŞİMDİDEN KESİNLEŞTİ

ISAF, bu yıl daha fazla yurtdışı ziyaretçi ağırlıyor. ISAF’ın 2016 Yurtdışı ziyaretçi programında, genişletilerek yaptığı çalışmalar sonucunda 8 ülkeden gelecek alım heyetleri şimdiden kesinleşti. İran, Irak, Lübnan, Oman, Tunus, Cezayir, Ürdün ve Filistin kesinleşen ülkeler olmak ile beraber Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetler bölge ülkeleri hedef ziyaretçiler arasındadır.

Yurtiçinde de Sanayi ve Ticaret Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Meslek Odaları ile ziyaretçi çalışmaları sürdürülmektedir. Önemli alım heyetleri beklenen ISAF’ta, yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçi çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

GÜVENLİK ADINA HER ŞEY ISAF SECURITY’DE

Güvenlik denince akla gelen, tüm dünya tarafından bilinin ilk fuar olan ISAF’ta, kameradan kayıt sistemlerine ve alarma, giriş kontrol sistemlerinden personele, kepenk sistemlerinden çitlere ve parmaklıklara, kasalardan kapılara ve kilitlere, iletişim sistemlerinden araçlara ve güvenlikli camlara uzanan geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. “Güvenlik” ile ilgili her türlü ürünün, hizmetin, çözüm ve uygulamanın yer alması için çalışmaların genişletildiği ISAF Security Fuarı, sektörü 20. kez buluşturacak olmanın heyecanıyla hazırlanıyor.

Daha şimdiden 2016 yılında da başarılı bir organizasyon geçireceğinin sinyallerini veren ISAF Fuarı’nda hollerin tamamı neredeyse doldu. Katılımcılarından çoğunun düzenlenmeye başladığı ilk yıllardan beri bir parçası olmaya devam ettiği bu önemli organizasyon, yılların kazandırdığı tecrübe sayesinde 2016 yılında da birçok yeni firmaya da kapılarını açmış bulunmakta.

ISAF Security, güvenlik alanında ülkemizin önde gelen isimleri ve ilgili kurumların karar verici mevkideki yetkilileri ile birlikte sektörün en güncel durumunun izlenebileceği, en güncel ürünlerin incelenebildiği ve sektörün ticaretinin kalbinin attığı buluşma noktası olarak tüm katılımcı ve ziyaretçilerin ilgi ile takip ettiği, sektörün en önemli platformu olacaktır.

2016 yılında yine, dünyada gelişen en son teknolojilerin sunulduğu,

Sektör firmalarının yurt içinde piyasaya sunacakları en son ürünlerini ilk defa sergileyeceği,

Sektör ile ilgili her kesimin mutlaka ziyaret ettiği,

Sektöre yeni giren her firmanın sektördeki varlığını göstermek için mutlaka yer almak istediği,

Sektördeki en son eğilimlerin konuşulduğu ve incelendiği,

Özetle sektörü bir araya getiren tek buluşma noktası olacaktır.

IOT-INTERNET OF THINGS BAŞLIĞI

Günümüzün en önemli başlıklarından biri olan “bilgi ve ağ güvenliği” alanında Türkiye ve bölgenin tek fuarı olan ISAF IT Security, tekrar bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Her geçen yıl artan ihtiyaç nedeniyle ISAF IT Security Fuarı’nda “siber güvenlik” daha fazla yer buluyor. 2016 yılından itibaren ISAF’ta siber güvenliğe yönelik ürün ve çözümler daha fazla yer bulacak.

Ayrıca, bugün tüm dünyanın en önemli konularından biri IoT (Internet of Things / Nesnelerin İletişimi). Nesnelerin kendi arasında iletişimi ile birlikte bu alanda güvenlik ihtiyacı çok daha ön plana çıkıyor. IoT hayatımızda daha geniş yer buldukça güvenliği alınması gereken alanlar genişliyor. IoT ile birlikte hayatımızda yeni güvenlik çözümleri de ekleniyor.

Endüstri 4.0 dönemiyle birlikte hayatımızın değişmez bir parçası olan IoT ve bu sistemlerin güvenliği için kısaca IoT güvenliği diyebileceğimiz güvenlik ihtiyacı ile ilgili çözüm ve ürünler de artık ISAF IT Security Fuarı’nın önemli bir başlığı olacaktır.

Hitap ettiği sektörler ve bu sektörlerin temsilcileri tarafından ilgiyle takip edilen ISAF Fuarlarında her geçen yıl ciddi oranda ziyaretçi artışı yaşanıyor. Akıllı sistemlerin hayatımızda kapladığı alanın artması ISAF hollerinde de kendini gösterdi ve firmaların birçoğu yüzünü ‘’akıllı sistemlere’’ döndü.

ISAF, DÜNYADA OLAN GELİŞMELERİ SMART HOME FUARI’NA TAŞIYOR

Marmara Fuarcılığın ilk olarak 2011 yılında ISAF ana başlığı altında düzenlediği “ISAF Smart Home Fuarı” bu sene 5. kez tüm sektörü ve ilgilileri bir araya getirecek.

Endüstri 4.0 dönemine girmiş olmamız ve dünyanın en çok konuşulan konularından IoT’un (Internet of Things / Nesnelerin İletişimi) hayatımızda daha fazla yer alması “ISAF Smart Home Fuarı”nın ne kadar önemli olduğunu ve gelecekte ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Akıllı binalar konsepti altında birçok yeniliğe de yer veren ISAF Smart Home Fuarı, bu sene Çevre Güvenlik Sistemlerine oldukça fazla eğilim vermektedir. Bugün artık evimizdeki elektronik cihazlara uzaktan erişebilmeye ve yönetebilme imkânına sahibiz. Geçmişte lüks ürünler olarak tanımlanan bu ürünler bugün artık standart ürünler olarak her kesim tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir hale geldi. Tüm bu ürünler hakkında detaylı bilgileri bulabileceğiniz ISAF Smart Home Fuarı, tüm dünyada konuşulan en güncel konulardan olan Smart Solutions/Akıllı Çözümler’in konuşulacağı bir platform olacak.

Sahada çalışmalarını sürdüren Marmara Fuarcılık ekibi yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen fuar, kongre, sempozyum ve seminer gibi sektörel bazda toplantıların yapıldığı buluşmalarda yer alarak, paydaşlar ile ilişkiler kurma ve proje geliştirmeye yönelik adımlar atmaktadır. Buralarda ISAF Fuarlarının tanıtımını yapan Marmara Fuarcılık ekibi, sektörün nabzını tutmaya devam etmekte ve dünyada olan gelişmeleri Smart Home Fuarı’na taşımaktadır.

ISAF FUARLARINDA KOSGEB DESTEĞİ

Beklentilerin bir hayli yüksek olduğu ISAF’ta Security, IT Security ve Smart Home Fuarları, ‘Uluslararası İhtisas Fuarı’ kapsamındaki desteği KOSGEB’den sağlamaktadır. Katılımcılara fuar katılımı kapsamında destek verilmektedir. Temsilciler maksimum 50 m2 için 7500 TL’ye kadar olan katılım ücretini KOSGEB’den destek olarak geri alabilecekler. Katılım ve ilginin çok yüksek olması nedeniyle ISAF’ta KOSGEB tarafından sağlanacak olan destek kotası, katılımcı firmaların başvurularıyla dolmak üzere. Siz de geç olmadan KOSGEB desteğinden payınızı alın.