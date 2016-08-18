Konut Güvenliğinde Son Uygulamalar

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Konut güvenliği, güvenlik sektörünün en önemli kollarından biri durumundadır. Hem akıllı evler açısından hem de bütün konutların güvenliği açısından konutlar önemli bir dikey pazardır. Konut güvenliğindeki güncel uygulamalar hakkında görüşlerini almak için Yıldırım Yapı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım ile konuştuk.

Projelerinizde bina giriş ve çıkışlarınızda ne gibi güvenlik önlemleri alıyorsunuz?

Yıldırım Yapı Grubu olarak tasarladığımız binalarımızda öncelikle sınırlarımızı belirtecek şekilde etrafı çeviriyoruz. Bu şekilde otopark dahil binaya tek noktadan giriş yapılıyor. Bina girişlerinde güvenlik odasından kontrol edilen kamera sistemleri ve 7/24 hizmet sağlayan güvenlik görevlilerimiz bulunuyor.

Dışarıdan otopark girişinde ise kumanda ile açılan kapı kullanıyoruz. Yeni projelerimize ise araç tanıma sistemi de ekleyeceğiz.

Daireler için özel olarak kullandığınız güvenlik sistemi mevcut mudur?

Yıldırım Yapı Grubu olarak hak sahiplerinin de onayı doğrultusunda daire içlerinde hırsız alarm sistemleri kuruyoruz. Güvenlik sistemleri dairelere ek bir maliyet getirdiği için yine isteğe bağlı olarak ‘Gaz alarmı, Hırsız alarmı ve Panik alarmı’ gibi önlemlerimiz mevcuttur.

Yangın gibi acil durumlara karşı ne gibi güvenlik önlemleri uyguluyorsunuz?

Kuleli Evleri projelerimizde yangın durumuna karşı bina içerisinde ve daire içerisinde tedbirler alıyoruz. Bina merdiven girişlerinde yangın alarm ve ikaz butonları, otoparklarımızda yağmurlama sistemleri bulunuyor. Kat sayısı fazla olan projelerimizde bina içerisinde yangın için de yağmurlama sistemi yapıyoruz.

Güvenlik elemanlarınızı ve güvenlik cihazlarınızı rutin olarak denetliyor musunuz?

Yıldırım Yapı Grubu olarak projelerimizde, binalarımızın yönetimini bina sakinleriyle birlikte yürütüyoruz. Bu nedenle bina yönetimi ile birlikte düzenli olarak kontrolleri gerçekleşiyor.

Son yıllarda inşa edilen konutlarda güvenlik ihtiyacı hakkında neler düşünüyorsunuz? Konut güvenliği eskiye kıyasla nasıl gelişmeler gösterir?

Şu anda gerek site tarzında yapılan binalarda gerekse münferit binalarda bina sakinleri mutlak surette 7/24 güvenlik görevlisi olan projeleri tercih ediyorlar. Bunun yanında binalarda birçok noktaya kamera tesisatı konuluyor. Ayrıca otomasyonlu hırsız alarm sistemleri de yeni projelerde yaygınlaşmaya başlamıştır. Eskiye nazaran bu sistemler artık birçok projede uygulanıyor.