Okullara Turnike Geçiş Sistemleri Geliyor

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Türkiye’de güvenlik konusunun artan önemine bağlı olarak eğitim dünyasında nasıl bir değişim olacağı merakla bekleniyordu. Öğrenci-aile ve öğretmen camiasının güvenlik kaygılarının karşılanabilmesi adına yapılan toplumsal istişare ve talepler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan cevap buldu. Milli Eğitim Bakanlığı 19’uncu Milli Eğitim Şurası’ndan çıkan kararlarında okullardaki güvenlik önlemlerine yer verdi. Milli Eğitim şuarasında yer alan maddeler den biri de turnike sistemi olmakla birlikte aşağıdaki bütün öneriler kabul edilmiştir.

•Okul çevresinde ve okulların açık alanlarında okul yönetiminin imkânları ölçüsünde kameralı izleme sistemlerinin faaliyete geçirilmesi için çalışmalar yapılarak izleme noktaları oluşturulmalıdır.

•İkinci öğretim veya akşam saatlerinde ders yapılan okullarda çevre güvenliğinin artırılması amacıyla okul çevresinde yeterince aydınlatmanın sağlanması gerekmektedir.

•Okul giriş çıkış noktalarının sayısı, mümkün olduğunca az tutulmalıdır.

•Okul yönetiminin imkânları doğrultusunda delici veya kesici aletlerin içeriye girişini engellemek amacıyla ziyaretçi kartı, metal detektörü, gibi sistem ve cihazların temin edilmesi gerekmektedir.

•Okulların ve açık alanların güvenlik zafiyetini en aza indirgemek amacıyla etrafının duvar ile çevrili olması sağlanmalıdır.

•Okul bahçesindeki otoparklar kapatılmalı veya okulun eğitime ve öğretime kapalı olduğu dönemlerde hizmete sunulmalıdır.

•Okul idarelerinde çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi ve güvenlik amaçlı olarak talep edilen konularda güvenlik personelince veli toplantılarında bilgilendirme yapılmalıdır.

•Kimlik bildirme kanunu kapsamında okul servis araçlarını plaka bilgileri, servis şoförleri, muavin, rehber ve okul içerisinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerin kimlik bilgileri ile irtibat telefonları okul girişinde çalışan güvenlik görevlisine bildirilmelidir.

•Okulların imkânları dâhilinde okul giriş ve çıkışlarında öğrencilerin tanımlanması için kartlı, turnike sistemi kurulabilir.

Hursoft Yazılım Güvenlik Sistemleri firması tarafından kurulan ”Okullarda Akıllı Turnike Geçiş Sistemi’ sayesinde artık veliler, öğrencisinin okula gidip gitmediğinden anında haberdar olacak. Hursoft okul öğrenci online takip yazılımı ile okulun giriş saatinde turnikeden geçmeyen öğrenci velisinin cep telefonuna sistem tarafından anında mesaj gönderilecek. Bunun yanı sıra E-Okul Sistemindeki Öğrenci Kayıtları Hursoft Okul Öğrenci Devam Programına ile Tam Entegrasyon sağlamaktadır.

a&s Türkiye olarak Hursoft Yazılım Proje Yöneticisi Hürriyet Özlem Yıldızla ile görüşüp sistemle ilgili bilgileri aldık.

Yıldız yaptığı açıklamada şöyle konuştu; “Her öğrenciye kendi kimlik bilgilerini taşıyan bir akıllı kart verildi. Öğrencilerimiz, akıllı kartını okula giriş ve çıkış sırasında; girişteki okuyucu terminale okutuyorlar. Öğrenci kartını kart okuyucuya okuttuğunda okula girişi ve giriş saati sistemde kayıt altına alınıyor. Öğrencilerimizin, sabah saat 08.20’den önce kartlarını okutarak okula giriş yapmalarına dikkat ediyoruz. Aksi takdirde sistem otomatik olarak öğrenciyi ‘geç giriş yaptı’ olarak kaydediyor ve velisine kısa mesaj göndererek haber veriyor. Dersi bitmeyen öğrenci, kartı okutsa dahi turnikeden çıkış yapamıyor.”

Hürriyet Özlem Yıldız, akıllı geçiş sisteminin, hem okul yönetimi, hem veliler açısından büyük fayda sağladığını bildirdi. Yıldız, “Bu sistem ile okulun içinde ve bahçesinde güvenli bir yaşam alanı oluşturduklarını ifade etti. Sistemi kullanan okul müdürleri, “Okulda devamsızlık yüzünden kalan bir öğrenci bile olmadı.” diyor. ‘Okula gidiyorum’ diyerek evden çıkan bazı öğrenciler okul yerine farklı yerlere giderek boşa vakit geçirebiliyor. Bu durum hem okul yöneticilerini hem de velileri zorluyor. Okulun girişine kurulan parmak izli ya da kartlı turnike sistemleri sayesinde öğrencilerin geç gelme alışkanlığı neredeyse yok denecek kadar azalıyor. “Alışkanlık haline gelen okula geç gelme durumu ortadan kalkıyor.” Çocuklar okula geç geldiğinde ‘Aileme nasıl hesap veririm?’ düşüncesi ile bu alışkanlıklarından vazgeçti.” diye durumu özetledi.