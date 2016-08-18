Türkiye’de 15 Bin Siber Güvenlik Uzmanı Eksik

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Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, “Siber güvenlik alanını kendimize yeni genişleme alanı olarak seçmiş bulunuyoruz. Sadece yatırım yapıyoruz, bunun geri dönüşüyle ilgili bir hesabımız yok. Bu bir milli mesele.” dedi.

Atalay, 2. Üniversite Sanayi İşbirliği Toplantısı’nda, siber güvenliğin, son yıllarda ulusal güvenlik için çok önemli bir tehdit haline geldiğini söyledi.

Siber savaşın günlük hayatı her yönden etkileyen bir olgu olduğuna dikkati çeken Atalay, “Biz bir vakıf ve misyon şirketiyiz. Ticari bir şirketiz ama her şeyi ticaret için yapan bir şirket değiliz. Bir misyonumuz var: Başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olmak üzere devletimizin bizim faal alanımızda ihtiyaç duyacağı teknolojik çözümleri minimum dış bağımlılıkla, hatta hiç dışa bağımlılık olmadan tamamen milli olarak geliştirip devletimizin kullanımına sunmak. Bunu yapabilmek için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Havelsan’ın siber güvenlik konusunda bugüne kadar çeşitli faaliyetler yürüttüğünü hatırlatan Atalay, gelinen noktada siber güvenlik alanını kendilerine yeni genişleme alanı olarak seçtiklerini kaydetti.

Atalay, siber güvenliğe yapılan yatırımların maddi olarak geri dönüşüyle ilgili bir hesaplarının olmadığını vurgulayarak, “Bu bir milli mesele. Ticari bir geri dönüş beklemiyoruz. Türkiye’de bu alanda bir boşluk var, bir bakıma durumdan vazife çıkardık. Havelsan yazılım temelli teknoloji çözümleri geliştiren bir şirket. Bunu yapıyorsanız siber güvenlik zaten işinizin doğrudan bir uzantısıdır. Bizim için yeni bir alan değil. Bizim için yeni bir alana, farklı bir alana kaymış değiliz. Bu alana yatırım yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Çok uzun zamanlar da yapacağımızı düşünüyoruz. Kendi imkân ve kabiliyetlerimiz ölçüsünde burada yapılacak bir şey varsa bunu yapmayı vatan görevi olarak biliyoruz ve bu amaçla yola çıktık.” diye konuştu.

15 bin Siber Güvenlik Uzman Açığı

Siber güvenlikte milli çözümler bulunmadığı sürece güvende olunamayacağının altını çizen Atalay, şunları kaydetti:

“Milli çözümler olmazsa olmaz diyerek yola çıktık. Bu çözümleri kullanıp yönetebilecek insan kaynağı lazım. Bu alanda yine sorumluluk aldık. İnsan yetiştirmeliyiz. Sadece bizim için değil, 2019 için dünyada 2 milyon siber güvenlik uzmanı açığı var. Bize düşen payın da en az 15 bin olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de 15 bin civarında siber güvenlik uzmanı açığı var. Bu sadece üniversitelerin giderebileceği bir ihtiyaç değil. Hem insan yetiştirmek hem de aynı zamanda siber güvenlik alanında kurumlara hizmet verelim istiyoruz.”

Maliyeti Ucuz, Yıkımı Büyük

Havelsan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Düvenci de siber evrenin sağladığı olanakların gelecekte de katlanarak artacağını dile getirerek, “Ancak siber evrenin, bireylerin yaşamı ve devletlerin, ulusların güvenliğine kadar tehditleri de beraber getirdiğini göz ardı etmemiz mümkün değildir. Siber tehditlere karşı tedbir almak zorundayız. Artık savaşların yeni bir boyutu olduğunu herkes kabul ediyor. Maliyeti ucuz, verdiği zarar ve yıkım son derece büyük. Tedavisi de büyük maliyetler gerektiren bir savaş.” ifadelerini kullandı.

Geleceğin Meslekleri: Siber Güvenlik Uzmanı

Teknolojinin hızlı gelişimi kurumlara, kuruluşlara ve bireylere pek çok yeni olanak sunuyor. Fakat yeni teknolojik olanaklar bir takım riskleri de içinde taşıyor. Siber Güvenlik, bu riskleri azaltmak ve internet kullanımını güvenli bir hale getirmek için ortaya çıkan yeni bir endüstri olarak görülüyor ve geleceğin meslekleri kategorisinde yer alma hakkını yakalıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte veri analizi ve verilerin saklanması için pek çok yeni program üretiliyor. Kurum ve kuruluşlar eskisinden çok daha karmaşık internet ağları ve programları kullanıyor, veri ve bilgi üretme sürecine ilişkin çok daha fazla işlem yapıyor ve eskisinden çok daha fazla veri üretiyor ve veriye ulaşabiliyor. Tüm bu kurum ve kuruluşlar bilgi güvenliğine sahip olmak ve tehditlere karşı önlem almak için Siber Güvenlik Uzmanlarına ihtiyaç duyuyor.

Geçmişle karşılaştırıldığında son yıllarda artan web sitelerine yönelik saldırıların ve saldırı tehditlerinin sonucunda yeni bir iş alanı olma özelliğini taşıyan Siber Güvenlik, yalnızca devlet sırları taşıyan kamu kurumlarının ve güvenlik politikaları ve stratejilerini geliştiren askeri birimlerin değil, aynı zamanda sağlık kurumları, perakende ve toptan satış firmaları ve bankalar gibi internet ağlarını kullanan küçük ve büyük tüm kurum ve şirketlerin bilgi ve veri güvenliğini korumak için gittikçe önem kazanmaktadır.

Yalnızca şirketler ve kurumlarla sınırlandırılamayacak veri ve bilgi güvenliği, bireyler tarafından da talep edilmeye başlamıştır. Günümüzde kullanılan akıllı telefonlar ve tabletlerin kişilerin bilgilerini ve verilerinin güvenliğini sağlama konusunda yeterli olması beklenmektedir. Bu yüzden birebir bireylere internet ve bilgisayar ağlarına ilişkin hizmet veren firmaların; kurumların yanı sıra bireylerin de güvenliğini sağlamaları beklenmektedir.

Kurumların, şirketlerin ve bireylerin bilgi ve veri güvencesini sağlayan ve bilgi güvenliği faaliyetlerini yerine getiren Siber Güvenlik Uzmanlarının matematik, bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisliği gibi alanlarda eğitim görmüş olmaları gerekiyor. Siber Güvenlik Uzmanlarının ağ ve bilgisayar sistemleri, bilgisayar programcılığı, bilgisayar destek uzmanlığı, yazılım geliştirme ve veri tabanı yöneticiliği gibi alanlarda uzmanlaşmalarının yanı sıra, ayrıntıları fark edebilen, ileriyi görebilen, analitik düşünebilen ve eleştirel bir bakış açısına sahip bireyler olmaları beklenir.